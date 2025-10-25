Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:10 25.10.2025 (обновлено: 01:11 25.10.2025)
Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт
Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт - РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что приближается... РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт

Дмитриев: прекращение огня на Украине не разрешит конфликт

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых ученых
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что приближается окончательное разрешение украинского конфликта дипломатическим путем.
"Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности", - заявил Дмитриев в интервью СNN.
По его словам, прекращение огня на Украине не привело бы к разрешению ситуации само по себе. "Россия хочет не прекращения огня, но окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение. Люди могут использовать его для перевооружения и подготовки к продолжению конфликта", - сказал Дмитриев.
Как заявил он, стороны "разумно близки" к договоренности.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
