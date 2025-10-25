https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050511451.html
Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт
Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт - РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что приближается...
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что приближается окончательное разрешение украинского конфликта дипломатическим путем.
"Я считаю, Россия
, США
и Украина
близки к дипломатической договоренности", - заявил Дмитриев
в интервью СNN
.
По его словам, прекращение огня на Украине не привело бы к разрешению ситуации само по себе. "Россия хочет не прекращения огня, но окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение. Люди могут использовать его для перевооружения и подготовки к продолжению конфликта", - сказал Дмитриев.
Как заявил он, стороны "разумно близки" к договоренности.