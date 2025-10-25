Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт

По его словам, прекращение огня на Украине не привело бы к разрешению ситуации само по себе. "Россия хочет не прекращения огня, но окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение. Люди могут использовать его для перевооружения и подготовки к продолжению конфликта", - сказал Дмитриев.