https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050510853.html
Дмитриев заявил, что усилия Трампа по Украине не напрасны
Дмитриев заявил, что усилия Трампа по Украине не напрасны - РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев заявил, что усилия Трампа по Украине не напрасны
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что усилия... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T01:01:00+03:00
2025-10-25T01:01:00+03:00
2025-10-25T01:01:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050510044.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Дональд Трамп
Дмитриев заявил, что усилия Трампа по Украине не напрасны
Дмитриев: усилия Трампа по Украине не напрасны