Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится.

Как заявил Дмитриев, встреча "скорее перенесена", а не отменена, вероятно, по причине необходимости проработать детали для ее проведения. "Она должна быть хорошо подготовлена дипломатически", - сказал Дмитриев.