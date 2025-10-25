Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится - РИА Новости, 25.10.2025
00:58 25.10.2025
Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что саммит... РИА Новости, 25.10.2025
в мире, россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится.
"Встреча президентов Путина и Трампа состоится, но, вероятно, позже", - заявил Дмитриев в интервью СNN.
Как заявил Дмитриев, встреча "скорее перенесена", а не отменена, вероятно, по причине необходимости проработать детали для ее проведения. "Она должна быть хорошо подготовлена дипломатически", - сказал Дмитриев.
