Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится
Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится - РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что саммит... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T00:58:00+03:00
2025-10-25T00:58:00+03:00
2025-10-25T00:58:00+03:00
в мире
россия
сша
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
Новости
ru-RU
Дмитриев заявил, что саммит Россия-США состоится
Дмитриев: саммит Россия-США состоится