Проект туннеля между Россией и США изучается, заявил Дмитриев - РИА Новости, 25.10.2025
00:33 25.10.2025
Проект туннеля между Россией и США изучается, заявил Дмитриев
экономика
россия
сша
берингов пролив
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
РИА Новости
2025
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
экономика, россия, сша, берингов пролив, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, США, Берингов пролив, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Проект туннеля между Россией и США изучается, заявил Дмитриев

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Проект туннеля под Беринговым проливом между РФ и США серьезно изучается, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы серьезно изучаем этот проект. Он достижим, это возможно сделать. Но мы также понимаем, что сначала нужно преодолеть политические сложности", - заявил Дмитриев в интервью СNN.
По его словам, "есть много экономических причин сделать это". Как отметил Дмитриев, обширное экономическое сотрудничество РФ и США может стать основой мирных отношений стран.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
МИД рассказал, без чего невозможна реализация туннеля между Россией и США
23 октября, 14:24
 
ЭкономикаРоссияСШАБерингов проливКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
