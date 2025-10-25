Дмитриев оценил темп поиска компромиссов в украинском урегулировании

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Для разрешения конфликта вокруг Украины происходит поиск компромиссов, говорить о том, что темп урегулирования недостаточен в США могут из-за недопонимания, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.