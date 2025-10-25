Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев оценил темп поиска компромиссов в украинском урегулировании
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 25.10.2025 (обновлено: 00:26 25.10.2025)
Дмитриев оценил темп поиска компромиссов в украинском урегулировании
Дмитриев оценил темп поиска компромиссов в украинском урегулировании
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
украина
сша
россия
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Для разрешения конфликта вокруг Украины происходит поиск компромиссов, говорить о том, что темп урегулирования недостаточен в США могут из-за недопонимания, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Стороны в поиске компромиссов, которые удовлетворят всех. Я понимаю, некоторое разочарование, но это из-за недопонимания того, что происходит", - заявил Дмитриев в интервью СNN.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Дмитриев: Россия хочет дипломатического завершения конфликта на Украине
00:22
 
