Дмитриев: Россия хочет дипломатического завершения конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 25.10.2025 (обновлено: 00:23 25.10.2025)
Дмитриев: Россия хочет дипломатического завершения конфликта на Украине
Дмитриев: Россия хочет дипломатического завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев: Россия хочет дипломатического завершения конфликта на Украине
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хочет...
2025-10-25T00:22:00+03:00
2025-10-25T00:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия
украина
в мире, россия, украина, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев: Россия хочет дипломатического завершения конфликта на Украине

Дмитриев заявил, что РФ хочет дипломатического завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хочет дипломатического и скоро разрешения конфликта вокруг Украины.
"Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически", - заявил Дмитриев в интервью СNN. Он также сказал, что Россия хочет как можно скорее положить конец этому конфликту.
Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине, заявил Дмитриев
