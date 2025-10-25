Дмитриев: Россия хочет дипломатического завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хочет дипломатического и скоро разрешения конфликта вокруг Украины.