Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине, заявил Дмитриев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 25.10.2025 (обновлено: 09:06 25.10.2025)
Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине, заявил Дмитриев
Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине, заявил Дмитриев - РИА Новости, 25.10.2025
Россия хочет быстро завершить конфликт на Украине, заявил Дмитриев
Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил в интервью телеканалу CNN глава РФПИ, спецпредставитель президента... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия
украина
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил в интервью телеканалу CNN глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«
"Мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту. <...> Мы все хотим, чтобы этот конфликт завершился дипломатически", — сказал он.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Дмитриев заявил, что донесет до США причину затянувшихся переговоров
Вчера, 18:58
При этом Дмитриев подчеркнул, что этого возможно достичь, только учитывая интересы России. Он добавил, что российские вооруженные силы на Украине выбирают только военные цели.
В интервью Fox News спецпредставитель президента отметил, что решение украинского конфликта включает всего несколько элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности.
«

Россия заявила: "Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины". Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России".

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ
Глава РФПИ отметил, что идет поиск компромиссов по украинскому конфликту, говорить о том, что темп урегулирования недостаточен, в США могут из-за недопонимания. Он также выразил уверенность, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, "но, вероятно, позже".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала, как Запад пытался сорвать саммит в Будапеште
Вчера, 17:45

Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч. Планируется, что одна из них будет публичной, однако подробностей о ней он не привел. Корреспондент портала Axios Барак Равид ранее сообщил со ссылкой на источник, что в субботу российский представитель встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Сам Дмитриев в беседе с Fox News отказался подтвердить предстоящую встречу с Уиткоффом, заявив, что встретится с представителями администрации Трампа.
Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиров Путиным в Будапеште, о которой они договорились в ходе телефонного разговора на прошлой неделе, но собирается провести ее в будущем. В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос об отмене саммита между Россией и США в Будапеште, заявил, что сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей, поскольку сроков никто не называл.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Россия может вести конструктивную работу с Трампом, заявил Дмитриев
Вчера, 23:23
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
