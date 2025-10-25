В конгрессе США сделали заявление о войне с Россией

В октябре спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.



Накануне Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч. Планируется, что одна из них будет публичной, однако подробностей о ней он не привел.