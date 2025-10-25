Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
16:10 25.10.2025
В конгрессе США сделали заявление о войне с Россией
в мире
сша
россия
конгресс сша
сша
россия
в мире, сша, россия, конгресс сша
В мире, США, Россия, Конгресс США
В конгрессе США сделали заявление о войне с Россией

Конгрессвуман Луна: США нужно вести диалог о мире и торговле с Россией

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США нужно вести диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать войну с ней, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X.

"Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?" — говорится в публикации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе
Вчера, 08:44
В октябре спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.

Накануне Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч. Планируется, что одна из них будет публичной, однако подробностей о ней он не привел.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
Вчера, 10:14
 
В миреСШАРоссияКонгресс США
 
 
