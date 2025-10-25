В конгрессе США сделали заявление о войне с Россией

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. США нужно вести диалог о мире и торговле с Россией, а не провоцировать войну с ней, считает член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X.
"Америке следует использовать торговые возможности и стремиться к миру, а не отстаивать неоконсервативную программу войны с Россией. Зачем нам отталкивать сверхдержаву, когда мы могли бы вести открытый диалог о мире и вести торговые переговоры, которые принесли бы пользу всем американцам?" — говорится в публикации.
В октябре спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявлял, что многие компании США ждут политический сигнал о начале сотрудничества с Россией.
Накануне Дмитриев прибыл в США для переговоров с американской администрацией, он собирается донести до американских коллег причину затянувшихся переговоров с Украиной. Как рассказал глава РФПИ журналистам, ожидается несколько встреч. Планируется, что одна из них будет публичной, однако подробностей о ней он не привел.
