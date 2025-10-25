Рейтинг@Mail.ru
В отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" прекратили дело - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/delo-2050626432.html
В отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" прекратили дело
В отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" прекратили дело - РИА Новости, 25.10.2025
В отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" прекратили дело
Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" Михаила Полынкова прекращено за отсутствием... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T22:55:00+03:00
2025-10-25T22:55:00+03:00
происшествия
россия
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023557009_0:0:1208:679_1920x0_80_0_0_a818de778a8dd25fc81eca2e5a559570.jpg
https://ria.ru/20251023/prigovor-2050065824.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023557009_124:0:1029:679_1920x0_80_0_0_bb75830a65b8f2af583a7b04c5472f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, telegram
Происшествия, Россия, Telegram
В отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" прекратили дело

Дело автора канала Солдатская правда Полынкова об оставлении части прекратили

© СоцсетиМихаил Полынков. Кадр видео
Михаил Полынков. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Соцсети
Михаил Полынков. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" Михаила Полынкова прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Ранее в отношении Полынкова было возбуждено дело по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).
Его адвокат не стал комментировать РИА Новости факт прекращения данного дела.
О задержании Полынкова сообщалось в июне этого года. Тогда его защита предположила, что задержание может быть связано с одной из публикаций в Telegram- канале.
Андрей Сидоропуло - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Суд вынес приговор блогеру Сидоропуло
23 октября, 13:12
 
ПроисшествияРоссияTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала