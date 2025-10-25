https://ria.ru/20251025/delo-2050626432.html
В отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" прекратили дело
В отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" прекратили дело - РИА Новости, 25.10.2025
В отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" прекратили дело
Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" Михаила Полынкова прекращено за отсутствием...
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" Михаила Полынкова прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
Ранее в отношении Полынкова было возбуждено дело по статье 337 УК РФ
(самовольное оставление части или места службы).
Его адвокат не стал комментировать РИА Новости факт прекращения данного дела.
О задержании Полынкова сообщалось в июне этого года. Тогда его защита предположила, что задержание может быть связано с одной из публикаций в Telegram-
канале.