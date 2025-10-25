В отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" прекратили дело

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в отношении автора Telegram-канала "Солдатская правда" Михаила Полынкова прекращено за отсутствием состава преступления, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Ранее в отношении Полынкова было возбуждено дело по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).

Его адвокат не стал комментировать РИА Новости факт прекращения данного дела.