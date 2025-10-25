Полиция завела дело после массовой драки на юго-западе Москвы

«

"Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК "Прокшино". На место незамедлительно были направлены наряды полиции. <…> В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК", — написала она.