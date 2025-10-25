Полиция завела дело после массовой драки на юго-западе Москвы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. По факту драки в ЖК "Прокшино" на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, в полицию доставили около 40 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК "Прокшино". На место незамедлительно были направлены наряды полиции. <…> В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК", — написала она.
Волк отметила, что в отдел внутренних дел доставили около 40 человек — они проверяются на причастность к преступлению.
Он также подчеркнула, что каждого иностранца, причастного к инциденту, привлекут к ответственности в строгом соответствии с законодательством. Приезжих, которые не окажутся в местах лишения свободы, выдворят за пределы России с последующим запретом на въезд.
"Проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины противоправного деяния", — заключила она.
Сегодня столичный главк МВД в канале в MAX сообщил, что о массовом конфликте в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарка в Москве. Как писал телеграм-канал Shot, участниками драки стали рабочие, вооружившиеся палками, лопатами и камнями. По предварительной информации, есть пострадавшие, также повреждения получили несколько припаркованных машин.
