Полиция завела дело после массовой драки на юго-западе Москвы
16:12 25.10.2025 (обновлено: 22:37 25.10.2025)
Полиция завела дело после массовой драки на юго-западе Москвы
По факту драки в ЖК "Прокшино" на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, в полицию доставили около 40 человек, сообщила официальный... РИА Новости, 25.10.2025
происшествия
москва
россия
коммунарка (москва)
ирина волк
москва
россия
коммунарка (москва)
происшествия, москва, россия, коммунарка (москва), ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Коммунарка (Москва), Ирина Волк
Массовая драка в ЖК "Прокшино" в Москве. Кадр видео из соцсетей
Массовая драка в ЖК "Прокшино" в Москве. Кадр видео из соцсетей
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. По факту драки в ЖК "Прокшино" на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело о хулиганстве, в полицию доставили около 40 человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«

"Сегодня большой резонанс вызвали опубликованные в соцсетях и мессенджерах видеоролики, на которых запечатлено групповое нарушение общественного порядка в ЖК "Прокшино". На место незамедлительно были направлены наряды полиции. <…> В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК", — написала она.

Волк отметила, что в отдел внутренних дел доставили около 40 человек — они проверяются на причастность к преступлению.
Он также подчеркнула, что каждого иностранца, причастного к инциденту, привлекут к ответственности в строгом соответствии с законодательством. Приезжих, которые не окажутся в местах лишения свободы, выдворят за пределы России с последующим запретом на въезд.
"Проверка продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства и причины противоправного деяния", — заключила она.
Сегодня столичный главк МВД в канале в MAX сообщил, что о массовом конфликте в ЖК "Прокшино" в районе Коммунарка в Москве. Как писал телеграм-канал Shot, участниками драки стали рабочие, вооружившиеся палками, лопатами и камнями. По предварительной информации, есть пострадавшие, также повреждения получили несколько припаркованных машин.
ПроисшествияМоскваРоссияКоммунарка (Москва)Ирина Волк
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
