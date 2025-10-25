СК завел дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи

СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Следователи СК России завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после взрыва газа в одной из квартир жилого дома в Сочи, сообщили в следственном комитете РФ.
"Следственным отделом по Центральному району города Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, сегодня ночью в результате хлопка газовоздушной смеси в одной из квартир, расположенных на четвертом этаже шестиэтажного жилого дома, произошло обрушение части строительных конструкций. В результате погиб 75-летний мужчина, точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Следователи и криминалисты СК России в настоящее время проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия, к работе привлечены специалисты и эксперты.
Один человек погиб и трое пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Сочи, 70 человек эвакуировали. Пожар был ликвидирован. На месте взрыва газа и последующего пожара в многоквартирном доме в Сочи введут режим локальной ЧС, об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.
