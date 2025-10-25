Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности по делу о хищениях на белгородских фортификациях - РИА Новости, 25.10.2025
08:16 25.10.2025
Появились подробности по делу о хищениях на белгородских фортификациях
Появились подробности по делу о хищениях на белгородских фортификациях
белгородская область
украина
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
белгородская область
украина
москва
белгородская область, украина, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
Белгородская область, Украина, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Общество
© РИА Новости / Илья Питалев
Скульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Обвиняемый по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области предприниматель Константин Зимин предоставил следователю пароль от своего телефона, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что после допроса в мае Зимин пару недель был под обязательством о явке и сотрудничал со следствием. Однако это не спасло его от ареста.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В деле о хищениях у бойцов СВО появилось семь новых фигурантов
05:07
"Являлся к следователю ежедневно и добровольно до избрания меры пресечения в виде заключения под стражу давал последовательные не противоречивые показания, предоставил пароль для доступа к своему телефону, иным путем сотрудничал со следствием", - отмечается в материалах.
Зимин - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры, по которому Останкинский суд Москвы взыскал 925 миллионов рублей c вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм.
Как следует из материалов, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиардов рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины. Основным распорядителем средств выступает белгородский минстрой, а генподрядчиком – управление капитального строительства, которым в 2022 году руководил Сошников. При этом контроль за целевым использованием денег был возложен на занимавшего тогда пост замгубернатора области – министра имущественных и земельных отношений Зайнуллина.
В ходе проверки было установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение "в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны".
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
На Кубани задержали главу района по подозрению в хищении, сообщил источник
11 октября, 17:22
Согласно тексту иска, Зайнуллин и Сошников привлекли ряд коммерсантов, с которыми заключили договоры на строительство защитных сооружений. В частности, контракт с ООО "Регион Сибирь", аффилированным с бизнесменами Петряковым и Боровлевым, был подписан на 127,6 миллиона рублей. Далее были договоры с ООО "Стройинвестрезерв" (фирма Петрякова). Надзорное ведомство нашло 24 контракта с этой компанией более чем на 1 миллиард рублей. При этом, утверждается в иске, Петряков согласился передать чиновникам 7% от стоимости контрактов.
Всего с ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" управление капитального строительства заключило 26 соглашений на 1 миллиард 139 миллионов 220 тысяч 500 рублей, из которых 924 миллиона 873 тысячи 795,8 рублей Петряков и Боровлев получили "благодаря злоупотреблению властью Зайнуллиным и Сошниковым, обратив в свою пользу", говорилось в иске прокуратуры.
Кроме того, там указывалось, что Зайнуллин для получения своего коррупционного дохода привлек доверенных лиц – Зимина, Новикова и подконтрольные им компании: "МСК-Клин", "Юниверсал-Моторс" и ПСК "Спецмонтаж".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
20 октября, 13:19
Между тем, для придания видимости выполненных работ по строительству защитных сооружений "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Но, по данным ФНС, эти предприятия не могли выполнить соответствующие работы, так как их штат состоял из "директоров и учредителей" без каких-либо "трудовых ресурсов".
В итоге Генпрокуратура, как следует из искового заявления, попросила суд взыскать солидарно с Петрякова, Новикова, Боровлева, Зайнуллина, Зимина, Сошникова, ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" 924 873 795,80 рубля, обратив их в доход Российской Федерации. А в качестве обеспечительных мер – наложить арест на 100% долей указанных компаний и их движимое и недвижимое имущество. Также аресту подлежит имущество и указанных в иске ответчиков.
В конце июня Зайнуллин был арестован в Белгороде по обвинению в мошенничестве на 32 миллиона рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений для защиты границы РФ с Украиной. По данным суда, личная доля Зайнуллина составила не менее четырех миллионов рублей.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд продлил арест фигуранту дела о хищениях при строительстве фортификаций
9 октября, 23:37
 
Белгородская областьУкраинаМоскваГенеральная прокуратура РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
 
