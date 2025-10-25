Появились подробности по делу о хищениях на белгородских фортификациях

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Обвиняемый по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области предприниматель Константин Зимин предоставил следователю пароль от своего телефона, сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что после допроса в мае Зимин пару недель был под обязательством о явке и сотрудничал со следствием. Однако это не спасло его от ареста.

"Являлся к следователю ежедневно и добровольно до избрания меры пресечения в виде заключения под стражу давал последовательные не противоречивые показания, предоставил пароль для доступа к своему телефону, иным путем сотрудничал со следствием", - отмечается в материалах.

Зимин - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры , по которому Останкинский суд Москвы взыскал 925 миллионов рублей c вице-губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, экс-главы регионального управления капитального строительства, а также с трех бизнесменов и двух фирм.

Как следует из материалов, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиардов рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от военной агрессии Украины . Основным распорядителем средств выступает белгородский минстрой, а генподрядчиком – управление капитального строительства, которым в 2022 году руководил Сошников. При этом контроль за целевым использованием денег был возложен на занимавшего тогда пост замгубернатора области – министра имущественных и земельных отношений Зайнуллина.

В ходе проверки было установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали свое служебное положение "в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны".

Согласно тексту иска, Зайнуллин и Сошников привлекли ряд коммерсантов, с которыми заключили договоры на строительство защитных сооружений. В частности, контракт с ООО "Регион Сибирь", аффилированным с бизнесменами Петряковым и Боровлевым, был подписан на 127,6 миллиона рублей. Далее были договоры с ООО "Стройинвестрезерв" (фирма Петрякова). Надзорное ведомство нашло 24 контракта с этой компанией более чем на 1 миллиард рублей. При этом, утверждается в иске, Петряков согласился передать чиновникам 7% от стоимости контрактов.

Всего с ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" управление капитального строительства заключило 26 соглашений на 1 миллиард 139 миллионов 220 тысяч 500 рублей, из которых 924 миллиона 873 тысячи 795,8 рублей Петряков и Боровлев получили "благодаря злоупотреблению властью Зайнуллиным и Сошниковым, обратив в свою пользу", говорилось в иске прокуратуры.

Кроме того, там указывалось, что Зайнуллин для получения своего коррупционного дохода привлек доверенных лиц – Зимина, Новикова и подконтрольные им компании: "МСК-Клин", "Юниверсал-Моторс" и ПСК "Спецмонтаж".

Между тем, для придания видимости выполненных работ по строительству защитных сооружений "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв" с января 2023 по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей с фирмами-однодневками. Но, по данным ФНС , эти предприятия не могли выполнить соответствующие работы, так как их штат состоял из "директоров и учредителей" без каких-либо "трудовых ресурсов".

В итоге Генпрокуратура, как следует из искового заявления, попросила суд взыскать солидарно с Петрякова, Новикова, Боровлева, Зайнуллина, Зимина, Сошникова, ООО "Регион Сибирь" и ООО "Стройинвестрезерв" 924 873 795,80 рубля, обратив их в доход Российской Федерации. А в качестве обеспечительных мер – наложить арест на 100% долей указанных компаний и их движимое и недвижимое имущество. Также аресту подлежит имущество и указанных в иске ответчиков.