В деле о хищениях у бойцов СВО появилось семь новых фигурантов - РИА Новости, 25.10.2025
05:07 25.10.2025 (обновлено: 06:07 25.10.2025)
В деле о хищениях у бойцов СВО появилось семь новых фигурантов
В деле о хищениях у бойцов СВО появилось семь новых фигурантов
происшествия, москва, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Семь новых фигурантов появилось в уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", их арестовали в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В деле появилось семь новых фигурантов. Суд в Москве удовлетворил ходатайства следствия об их аресте. Им вменяется участие в преступном сообществе", — сказал собеседник агентства.
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево фигурирует главарь ОПС
Вчера, 11:21
По данному делу уже арестованы более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. Трое фигурантов находятся в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт "Шереметьево", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.
В преступное сообщество входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.
В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.
Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.
Сумма ущерба по делу составляет порядка трех миллионов рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО могут скрываться в СНГ
10 октября, 05:38
 
ПроисшествияМоскваШереметьево (аэропорт)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
