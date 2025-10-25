В деле о хищениях у бойцов СВО появилось семь новых фигурантов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Семь новых фигурантов появилось в уголовном деле о хищении денег у бойцов СВО в "Шереметьево", их арестовали в Москве, сообщил РИА Новости информированный источник.

"В деле появилось семь новых фигурантов. Суд в Москве удовлетворил ходатайства следствия об их аресте. Им вменяется участие в преступном сообществе", — сказал собеседник агентства.

По данному делу уже арестованы более 30 человек, среди которых предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин и участники преступного сообщества. Трое фигурантов находятся в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, фигуранты в составе преступного сообщества похищали деньги у участников специальной военной операции, прибывающих в международный аэропорт " Шереметьево ", путем совершения краж, вымогательства и мошеннических действий.

В преступное сообщество входили сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту "Шереметьево", преступники намеренно выбирали участников СВО в качестве жертв. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

В материалах указано, что соучастники подыскивали в аэропорту бойцов СВО, предлагая им пассажирские перевозки — изначально за адекватные деньги. В конце поездки сумма менялась: 2 тысячи рублей превращались в 40 тысяч или даже 90 тысяч, 1 тысяча — в 70 тысяч, 8,2 тысячи — в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. За отказ передавать деньги потерпевшим угрожали физическим насилием, подчеркивается в материалах.

Одному бойцу, следует из материалов, соучастники предложили выпить спиртное. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, они похитили у военного 615 тысяч рублей с банковской карты через терминал фигуранта дела. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч рублей.