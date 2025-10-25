Чичваркин* не знает о возбуждении на него дела, сообщил суду адвокат

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Чичваркин* (признан в РФ иноагентом), по словам адвоката, не знает о возбуждении в его отношении уголовного дела о распространении фейков о российской армии, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Чичваркин* от органов следствия не скрывался, задолго до возбуждения уголовного дела стал проживать за пределами РФ , не знает о факте возбуждения уголовного дела, следовательно, у него отсутствует цель скрываться от следствия или суда", - цитируются в материалах слова адвоката Чичваркина*.

В них подчеркивается, что защиту бизнесмена осуществляет адвокат по назначению, соглашения лично с Чичваркиным* у него нет.

Дорогомиловский суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Чичваркина* по обвинению в публичном распространении фейков о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти, а также нарушении порядка деятельности иностранного агента. Он объявлен в международный розыск.

За публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической или иной ненависти предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, за нарушение порядка деятельности иностранного агента – до 2 лет.

Минюст РФ включил Чичваркина* в реестр иностранных агентов в июне 2022 года. Бизнесмен проживает в Лондоне

В середине октября сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом в РФ) и его пособников из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"** по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Чичваркин* является фигурантом этого дела.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента