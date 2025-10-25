https://ria.ru/20251025/chernigov-2050627279.html
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 25.10.2025
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове
По объектам ВСУ в Чернигове нанесли серию ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T23:04:00+03:00
2025-10-25T23:04:00+03:00
2025-10-25T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
чернигов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_0:42:3118:1796_1920x0_80_0_0_80d755ad4f103560cfcddbbbfb5329dd.jpg
https://ria.ru/20251025/vsu-2050626097.html
чернигов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_d8344fb6f42d1a878e77fe50133e0573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чернигов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Чернигове