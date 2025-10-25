Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 25.10.2025 (обновлено: 23:24 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/chernigov-2050627279.html
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове - РИА Новости, 25.10.2025
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове
По объектам ВСУ в Чернигове нанесли серию ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T23:04:00+03:00
2025-10-25T23:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
чернигов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_0:42:3118:1796_1920x0_80_0_0_80d755ad4f103560cfcddbbbfb5329dd.jpg
https://ria.ru/20251025/vsu-2050626097.html
чернигов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048808191_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_d8344fb6f42d1a878e77fe50133e0573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чернигов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Чернигов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило о серии ударов по объектам ВСУ в Чернигове

ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в Чернигове

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. По объектам ВСУ в Чернигове нанесли серию ударов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Город под серьезной атакой. Прилетает в основном по энергетике, есть прилеты в ПВД (пункты временной дислокации. — Прим. ред.) с бандеровцами", — сказал он.
Кроме того, сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Киеве и подконтрольном ВСУ Херсоне.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Харьковской области уничтожили двух офицеров ВСУ
Вчера, 22:49
 
Специальная военная операция на УкраинеЧерниговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала