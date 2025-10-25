Суд взыскал более 400 тысяч с компании Чекалина по иску "Ростелекома"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Ивановской области взыскал более 400 тысяч рублей с ООО "Леани", учредителем которой является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артём Чекалин по иску "Ростелекома" о задолженности по договору аренды, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.