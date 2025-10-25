Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал более 400 тысяч с компании Чекалина по иску "Ростелекома" - РИА Новости, 25.10.2025
17:06 25.10.2025
Суд взыскал более 400 тысяч с компании Чекалина по иску "Ростелекома"
Суд взыскал более 400 тысяч с компании Чекалина по иску "Ростелекома"
ивановская область, артем чекалин, ростелеком, валерия чекалина, происшествия
Суд взыскал более 400 тысяч с компании Чекалина по иску "Ростелекома"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Ивановской области взыскал более 400 тысяч рублей с ООО "Леани", учредителем которой является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артём Чекалин по иску "Ростелекома" о задолженности по договору аренды, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, взыскатель ПАО "Ростелеком" в лице филиала во Владимирской и Ивановской областях обратился в суд к ООО "Леани" о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору аренды недвижимого имущества в размере 412 тысяч 408,88 рублей и расходов на сумму более 12 тысяч.
Суд удовлетворил требования истца полностью.
По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, генеральным директором ООО "Леани" является Аркадий Чекалин, он является её учредителем, ему принадлежит 30% доли. Учредителем также является Артём Чекалин, ему принадлежат 70% долей.
Основным видом деятельности компании является розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети "Интернет". Дополнительные виды деятельности: оптовая торговля одеждой и обувью, аксессуарами, курьерская деятельность.
Валерия Чекалина, блогер, предприниматель - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Блогер Лерчек: биография и личная жизнь Валерии Чекалиной
7 ноября 2024, 14:35
 
Ивановская областьАртем ЧекалинРостелекомВалерия ЧекалинаПроисшествия
 
 
