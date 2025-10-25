https://ria.ru/20251025/chekalin-2050593479.html
Суд взыскал более 400 тысяч с компании Чекалина по иску "Ростелекома"
Суд взыскал более 400 тысяч с компании Чекалина по иску "Ростелекома"
Суд взыскал более 400 тысяч с компании Чекалина по иску "Ростелекома"
Арбитражный суд Ивановской области взыскал более 400 тысяч рублей с ООО "Леани", учредителем которой является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина)
ивановская область
Суд взыскал более 400 тысяч с компании Чекалина по иску "Ростелекома"
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Ивановской области взыскал более 400 тысяч рублей с ООО "Леани", учредителем которой является бывший супруг блогера Лерчек (Валерия Чекалина) Артём Чекалин по иску "Ростелекома" о задолженности по договору аренды, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, взыскатель ПАО "Ростелеком
" в лице филиала во Владимирской и Ивановской областях
обратился в суд к ООО "Леани" о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по договору аренды недвижимого имущества в размере 412 тысяч 408,88 рублей и расходов на сумму более 12 тысяч.
Суд удовлетворил требования истца полностью.
По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, генеральным директором ООО "Леани" является Аркадий Чекалин
, он является её учредителем, ему принадлежит 30% доли. Учредителем также является Артём Чекалин, ему принадлежат 70% долей.
Основным видом деятельности компании является розничная торговля по почте или по информационно-коммуникационной сети "Интернет". Дополнительные виды деятельности: оптовая торговля одеждой и обувью, аксессуарами, курьерская деятельность.