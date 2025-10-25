Приток украинских беженцев в Чехию вырос за два месяца, сообщили СМИ

ПРАГА, 25 окт – РИА Новости. Власти Чехии до начала сентября выдавали в среднем по 1,5 тысячи разрешений на временную защиту для украинских беженцев, спустя два месяца этот показатель вырос более чем вдвое – до 3,1 тысячи, сообщило в субботу издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МВД Гану Мала.
"Главная причина столь значительного роста выданных разрешений заключается в том, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут беспрепятственно покидать свою страну на основании постановления правительства Украины от 28 августа", - сообщила Мала.
В целом, по словам Мала, в сентябре украинским беженцам было выдано 13,5 тысячи разрешений на временную защиту, что является рекордным месячным показателем за 2025 год. Статус временной защиты позволяет украинцам проживать в Чехии или другой стране ЕС. В настоящее время статус действует до марта 2026 года, но страны ЕС уже договорились о его дальнейшем продлении до марта 2027 года.
Общее число находящихся в настоящее время в Чехии украинских беженцев, по данным МВД, составляет почти 400 тысяч человек. В пересчете на число собственных жителей Чехия после февраля 2022 года приняла наибольшее из всех стран ЕС число беженцев с Украины.
Первый заместитель председателя выигравшего парламентские выборы 3-4 октября движения ANO ("Акция недовольных граждан") Карел Гавличек, который в отсутствие находящегося в отпуске лидера ANO Андрея Бабиша всю уходящую неделю вел переговоры с партнерами по будущей правящей коалиции о подготовке программного заявления нового кабмина, отвечая на вопрос издания Novinky о том, изменится ли отношение к пребыванию украинских беженцев в Чехии после смены власти ответил, что в отношении тех, кто имеет работу, все останется прежним.
"Что касается людей (украинцев – ред.), которые здесь работают, мы никогда ничего против них не имели. Напротив, я всегда поддерживал украинских работников, занятых, например, в строительной отрасли, в обрабатывающей промышленности, в сфере услуг и так далее. С другой стороны, если здесь есть люди, бежавшие от ужасов войны и нуждающиеся в помощи, особенно матери с детьми и пожилые люди, то, конечно, их нужно поддержать", - заявил Гавличек. По его словам, после окончания войны условия для украинцев должны быть такими же, как и для других иностранцев.
