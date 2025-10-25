Приток украинских беженцев в Чехию вырос за два месяца, сообщили СМИ

Общее число находящихся в настоящее время в Чехии украинских беженцев, по данным МВД, составляет почти 400 тысяч человек. В пересчете на число собственных жителей Чехия после февраля 2022 года приняла наибольшее из всех стран ЕС число беженцев с Украины.

"Что касается людей (украинцев – ред.), которые здесь работают, мы никогда ничего против них не имели. Напротив, я всегда поддерживал украинских работников, занятых, например, в строительной отрасли, в обрабатывающей промышленности, в сфере услуг и так далее. С другой стороны, если здесь есть люди, бежавшие от ужасов войны и нуждающиеся в помощи, особенно матери с детьми и пожилые люди, то, конечно, их нужно поддержать", - заявил Гавличек. По его словам, после окончания войны условия для украинцев должны быть такими же, как и для других иностранцев.