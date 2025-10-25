Британский суд осудил шестерых мужчин за поджог украинского склада

ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли в пятницу приговорил шестерых мужчин к тюремным срокам от 8 до 23 лет по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, передает телеканал Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли в пятницу приговорил шестерых мужчин к тюремным срокам от 8 до 23 лет по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, передает телеканал Sky News.

В конце апреля 2024 года пятерым мужчинам в Британии предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанном с Россией . Двое фигурантов подозревались в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной . Британские СМИ писали, что поджог был устроен на объектах компаний по доставке посылок Oddisey и Meest UK. Впоследствии обвинения по делу были предъявлены еще троим мужчинам.

"Дилан Эрл, а также Джейк Ривз и еще четверо человек были приговорены в пятницу к тюремному заключению за шпионаж, террористические преступления и поджог", - передает телеканал.

Эрл получил 23 года тюрьмы, Ривз - 12 лет. Ранее 20-летний Эрл и 23-летний Ривз признали себя виновными, соответственно в поджоге при отягчающих обстоятельствах и в намерении получить вознаграждение от иностранной разведки. Они стали первыми в стране людьми, осужденными в соответствии с новым законом о национальной безопасности от 2023 года.

Суд также приговорил 23-летнего Нии Коджо Менса к 10 годам заключения, 23-летнего Джакима Роуза к 9 годам, а 20-летнего Угниуса Асмену к 8 годам. Они признаны виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах.

В рамках дела был также осужден 20-летний Эштон Эванс, так как сообщения в социальных сетях якобы свидетельствовали о том, что он был осведомлен о поджоге. Его признали невиновным по первому пункту обвинения, касающемуся поджога, но сочли виновным по второму пункту, связанному с заговором с целью нанесения ущерба объекту в районе в Мейфэр. Он получил 9-летний срок.