Британский суд осудил шестерых мужчин за поджог украинского склада
09:21 25.10.2025
Британский суд осудил шестерых мужчин за поджог украинского склада
Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли в пятницу приговорил шестерых мужчин к тюремным срокам от 8 до 23 лет по делу о поджоге связанного с Украиной склада РИА Новости, 25.10.2025
в мире
россия
лондон
украина
в мире, россия, лондон, украина
В мире, Россия, Лондон, Украина
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ЛОНДОН, 24 окт - РИА Новости. Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли в пятницу приговорил шестерых мужчин к тюремным срокам от 8 до 23 лет по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона, передает телеканал Sky News.
В конце апреля 2024 года пятерым мужчинам в Британии предъявили обвинения по делу о преступлении против нацбезопасности, якобы связанном с Россией. Двое фигурантов подозревались в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранными разведслужбами. В частности, сообщалось, что речь шла об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной. Британские СМИ писали, что поджог был устроен на объектах компаний по доставке посылок Oddisey и Meest UK. Впоследствии обвинения по делу были предъявлены еще троим мужчинам.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Telegraph необоснованно обвинила Россию в кибератаке на Jaguar Land Rover
11 октября, 22:35
"Дилан Эрл, а также Джейк Ривз и еще четверо человек были приговорены в пятницу к тюремному заключению за шпионаж, террористические преступления и поджог", - передает телеканал.
Эрл получил 23 года тюрьмы, Ривз - 12 лет. Ранее 20-летний Эрл и 23-летний Ривз признали себя виновными, соответственно в поджоге при отягчающих обстоятельствах и в намерении получить вознаграждение от иностранной разведки. Они стали первыми в стране людьми, осужденными в соответствии с новым законом о национальной безопасности от 2023 года.
Суд также приговорил 23-летнего Нии Коджо Менса к 10 годам заключения, 23-летнего Джакима Роуза к 9 годам, а 20-летнего Угниуса Асмену к 8 годам. Они признаны виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах.
В рамках дела был также осужден 20-летний Эштон Эванс, так как сообщения в социальных сетях якобы свидетельствовали о том, что он был осведомлен о поджоге. Его признали невиновным по первому пункту обвинения, касающемуся поджога, но сочли виновным по второму пункту, связанному с заговором с целью нанесения ущерба объекту в районе в Мейфэр. Он получил 9-летний срок.
В конце апреля 2024 года посол РФ в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД из-за якобы "враждебной деятельности" России. Российский дипломат указал внешнеполитическому ведомству Британии на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в причастности РФ к одному из криминальных эпизодов в стране.
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Историк раскрыл тайную британскую стратегию дестабилизации России
27 сентября, 03:40
 
