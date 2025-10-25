Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "Коалиция желающих" придумала новую тактику против России - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/britaniya-2050512303.html
СМИ: "Коалиция желающих" придумала новую тактику против России
СМИ: "Коалиция желающих" придумала новую тактику против России - РИА Новости, 25.10.2025
СМИ: "Коалиция желающих" придумала новую тактику против России
Переход так называемой "коалиции желающих" от помощи Украине к попыткам давления на Россию совместно с США говорит о смене тактики в борьбе против России, пишет РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T01:27:00+03:00
2025-10-25T01:27:00+03:00
в мире
россия
украина
великобритания
кир стармер
владимир зеленский
метте фредериксен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039909393_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_b3db390bc9b44c54c6a9bfdcefcefb65.jpg
https://ria.ru/20251023/orban-2050104095.html
https://ria.ru/20251020/zelenskiy-2049404544.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039909393_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_47c5a70abab4090fd1266fe9eadaedf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, великобритания, кир стармер, владимир зеленский, метте фредериксен, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Метте Фредериксен, НАТО
СМИ: "Коалиция желающих" придумала новую тактику против России

Telegraph: "коалиция желающих" решила прибегнуть к тактике давления на Россию

© AP Photo / Ludovic MarinВстреча "коалиции желающих" в Париже
Встреча коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Встреча "коалиции желающих" в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Переход так называемой "коалиции желающих" от помощи Украине к попыткам давления на Россию совместно с США говорит о смене тактики в борьбе против России, пишет британская газета The Telegraph.
"Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения", — говорится в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает перед участниками Марша мира в Будапеште. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Орбан назвал членов "коалиции желающих" желающими умирать за Украину
23 октября, 15:35
Как отмечает издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался уговорить лидеров стран "коалиция желающих" сменить приоритеты и хотя бы попытаться оказать давление на Россию путем создания якобы миротворческих сил для поддержания условий любого мирного соглашения.
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, лично в Лондон прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СМИ: "коалиция желающих" в пятницу может провести разговор с Зеленским
20 октября, 16:07
 
В миреРоссияУкраинаВеликобританияКир СтармерВладимир ЗеленскийМетте ФредериксенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала