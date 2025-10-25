СМИ: "Коалиция желающих" придумала новую тактику против России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Переход так называемой "коалиции желающих" от помощи Украине к попыткам давления на Россию совместно с США говорит о смене тактики в борьбе против России, пишет британская газета The Telegraph.
"Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения", — говорится в материале.
Как отмечает издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался уговорить лидеров стран "коалиция желающих" сменить приоритеты и хотя бы попытаться оказать давление на Россию путем создания якобы миротворческих сил для поддержания условий любого мирного соглашения.
Очередная встреча так называемой "коалиции желающих" прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, лично в Лондон прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.
МИД России заявлял, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.