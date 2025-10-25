https://ria.ru/20251025/bpla-2050533494.html
Глава Новгородской области рассказал об атаке беспилотников
Глава Новгородской области рассказал об атаке беспилотников - РИА Новости, 25.10.2025
Глава Новгородской области рассказал об атаке беспилотников
Пострадавших после атаки беспилотников в Новгородской области нет, сообщил губернатор региона Александр Дронов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T08:43:00+03:00
2025-10-25T08:43:00+03:00
2025-10-25T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
александра дронова
новгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251025/zelenskiy-2050516215.html
новгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александра дронова, новгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Александра Дронова, Новгородская область, Россия
Глава Новгородской области рассказал об атаке беспилотников
Пострадавших при атаке БПЛА в Новгородской области нет