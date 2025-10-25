Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 25.10.2025
20:56 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/bpl-2050615387.html
В Псковской области отменили угрозу атаки БПЛА
В Псковской области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 25.10.2025
В Псковской области отменили угрозу атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА снята в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T20:56:00+03:00
2025-10-25T20:56:00+03:00
безопасность
псковская область
михаил ведерников
псковская область
безопасность, псковская область, михаил ведерников
Безопасность, Псковская область, Михаил Ведерников
В Псковской области отменили угрозу атаки БПЛА

В Псковской области отменили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Вид на Изборскую крепость
Вид на Изборскую крепость - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Изборскую крепость. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА снята в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Ранее в субботу днем он сообщал о объявлении беспилотной опасности и возможных ограничениях в работе связи.
Псковской области отбой беспилотной опасности", - написал Ведерников в своем канале в мессенджере Max.
На Кубани объявили опасность атаки БПЛА
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
