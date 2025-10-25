https://ria.ru/20251025/bpl-2050615387.html
В Псковской области отменили угрозу атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА снята в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T20:56:00+03:00
безопасность
псковская область
михаил ведерников
псковская область
безопасность, псковская область, михаил ведерников
Безопасность, Псковская область, Михаил Ведерников
