Богомаз рассказал о мерах поддержки участников СВО

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости рассказал, какие меры поддержки для участников и ветеранов спецоперации действуют в регионе.

"Что касается поддержки участников спецоперации, кто идет на контракт, они получают по 600 тысяч рублей. Мы выплачиваем нашим добровольцам из бригады "Барс-Брянск" по 300 тысяч рублей. Также мы выплачиваем ежемесячную помощь нашей теробороне, которая создана в шести муниципальных образованиях - 260 человек там несут каждодневную службу. Мы выплачиваем всем раненым от 100 до 400 тысяч рублей, в случае гибели – выплачиваем 2 миллиона рублей единоразово, и ежемесячно отцу, матери и жене погибшего выплачиваем среднемесячную зарплату по региону", - рассказал Богомаз

Как отметил губернатор, выплаты ежемесячной зарплаты близким родственникам погибших участников боевых действий осуществляются в регионе уже много лет.

"Эту меру поддержки мы приняли еще 11 лет назад по просьбе матерей нашей 6-й роты псковских десантников. И сейчас все наши участники специальной военной операции, которые отдают жизнь за нашу страну, за нашу землю, за наш народ получают эту меру поддержки", - сказал Богомаз.

Он также подчеркнул, что сегодня власти региона особое внимание уделяют и тем участникам СВО, кто уже вернулся с фронта.

"Работаем уже и с теми, кто возвращается домой, на сегодня уже 1174 человека вернулось, почти 900 из них устроены на работу. Эта работа проводится с Фондом "Защитники Отечества". Главы муниципальных образований погружены в эту работу и занимаются теми, кто возвращается домой, чтобы их адаптировать в мирную жизнь", - добавил он.

Также, обратил внимание губернатор, проводятся личные встречи с семьями погибших.