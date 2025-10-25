Рейтинг@Mail.ru
Богомаз рассказал о мерах поддержки участников СВО - РИА Новости, 25.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 25.10.2025
Богомаз рассказал о мерах поддержки участников СВО
Богомаз рассказал о мерах поддержки участников СВО - РИА Новости, 25.10.2025
Богомаз рассказал о мерах поддержки участников СВО
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости рассказал, какие меры поддержки для участников и ветеранов спецоперации действуют в... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
брянская область
брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
Богомаз рассказал о мерах поддержки участников СВО

Богомаз рассказал о мерах поддержки участников и ветеранов СВО в регионе

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в интервью РИА Новости рассказал, какие меры поддержки для участников и ветеранов спецоперации действуют в регионе.
"Что касается поддержки участников спецоперации, кто идет на контракт, они получают по 600 тысяч рублей. Мы выплачиваем нашим добровольцам из бригады "Барс-Брянск" по 300 тысяч рублей. Также мы выплачиваем ежемесячную помощь нашей теробороне, которая создана в шести муниципальных образованиях - 260 человек там несут каждодневную службу. Мы выплачиваем всем раненым от 100 до 400 тысяч рублей, в случае гибели – выплачиваем 2 миллиона рублей единоразово, и ежемесячно отцу, матери и жене погибшего выплачиваем среднемесячную зарплату по региону", - рассказал Богомаз.
Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Граница Брянской области укреплена, заявил Богомаз
24 октября, 05:18
Как отметил губернатор, выплаты ежемесячной зарплаты близким родственникам погибших участников боевых действий осуществляются в регионе уже много лет.
"Эту меру поддержки мы приняли еще 11 лет назад по просьбе матерей нашей 6-й роты псковских десантников. И сейчас все наши участники специальной военной операции, которые отдают жизнь за нашу страну, за нашу землю, за наш народ получают эту меру поддержки", - сказал Богомаз.
Он также подчеркнул, что сегодня власти региона особое внимание уделяют и тем участникам СВО, кто уже вернулся с фронта.
"Работаем уже и с теми, кто возвращается домой, на сегодня уже 1174 человека вернулось, почти 900 из них устроены на работу. Эта работа проводится с Фондом "Защитники Отечества". Главы муниципальных образований погружены в эту работу и занимаются теми, кто возвращается домой, чтобы их адаптировать в мирную жизнь", - добавил он.
Также, обратил внимание губернатор, проводятся личные встречи с семьями погибших.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.
Место обрушения моста вследствие подрыва в Брянской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Богомаз: задержанная ДРГ причастна к подрыву моста, упавшего на поезд
22 октября, 05:11
 
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
 
 
