25.10.2025
17:59 25.10.2025
Московская биржа может расширить время торгов на срочном рынке
Московская биржа прорабатывает возможность расширения времени торгов на срочном рынке, рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария...
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Россия
Московская биржа может расширить время торгов на срочном рынке

Мосбиржа планирует увеличить время торгов на срочном рынке с 7.00 мск

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Московская биржа
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Московская биржа. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Московская биржа прорабатывает возможность расширения времени торгов на срочном рынке, рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.
"Мы прорабатываем возможность проведения утренней сессии на срочном рынке с 7.00 мск, расширения времени торгов в выходные дни, а также возможность торгов в праздничные дни в следующем году", - сказала она, выступая на конференции Smart-Lab.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Петербургская биржа запустила торги физическим золотом
20 октября, 11:42
В настоящее время торги на срочном рынке Московской биржи проводятся с 8.50 до 23.50 мск в будние дни и с 9.50 до 19.00 мск в выходные дни.
Также управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи рассказала о планах по расширению списка инструментов, привязанных к криптовалюте.
На сегодняшний день на бирже доступны для торгов только квалифицированным инвесторам фьючерсы на акции фондов, один из которых повторяет динамику биткоина, второй - динамику эфира. Котировка в "стакане" равна стоимости одной акции фонда.
В ближайшее время мы планируем добавить два инструмента на индекс, методика которого будет рассчитана, исходя из стоимости этих же самых фондов, но котировка в "стакане" фьючерса будет повторять котировку стоимости самой валюты, то есть она будет приближена к котировкам биткоина и эфира", - сказала она.
"У нас уже готовы индексы на другие криптоактивы, и как только регулирование позволит, мы сможем быстро расширить линейку — на рынке появятся фьючерсы, в том числе и вечные, и опционы на порядка десяти криптоиндексов", - добавила Патрикеева.
Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле
21 октября, 17:52
Силуанов рассказал о легализации криптовалюты во внешней торговле
21 октября, 17:52
 
