Московская биржа может расширить время торгов на срочном рынке

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Московская биржа прорабатывает возможность расширения времени торгов на срочном рынке, рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева.

"Мы прорабатываем возможность проведения утренней сессии на срочном рынке с 7.00 мск, расширения времени торгов в выходные дни, а также возможность торгов в праздничные дни в следующем году", - сказала она, выступая на конференции Smart-Lab.

В настоящее время торги на срочном рынке Московской биржи проводятся с 8.50 до 23.50 мск в будние дни и с 9.50 до 19.00 мск в выходные дни.

Также управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи рассказала о планах по расширению списка инструментов, привязанных к криптовалюте.

На сегодняшний день на бирже доступны для торгов только квалифицированным инвесторам фьючерсы на акции фондов, один из которых повторяет динамику биткоина, второй - динамику эфира. Котировка в "стакане" равна стоимости одной акции фонда.

В ближайшее время мы планируем добавить два инструмента на индекс, методика которого будет рассчитана, исходя из стоимости этих же самых фондов, но котировка в "стакане" фьючерса будет повторять котировку стоимости самой валюты, то есть она будет приближена к котировкам биткоина и эфира", - сказала она.