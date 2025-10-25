Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области ночью и утром уничтожили 11 БПЛА - РИА Новости, 25.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 25.10.2025 (обновлено: 07:52 25.10.2025)
В Смоленской области ночью и утром уничтожили 11 БПЛА
В Смоленской области ночью и утром уничтожили 11 БПЛА
Дежурные силы ПВО за ночь и утренние часы уничтожили 11 беспилотников на территории Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры,... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область
безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области ночью и утром уничтожили 11 БПЛА

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дежурные силы ПВО за ночь и утренние часы уничтожили 11 беспилотников на территории Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры, предварительно, нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня ночью и в утренние часы силами ПВО министерства обороны России на территории Смоленской области сбиты 11 БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на местах падения обломков работают оперативные службы.
Силы ПВО уничтожили восемь БПЛА над Ленобластью
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
