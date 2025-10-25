https://ria.ru/20251025/bespilotniki-2050530772.html
В Смоленской области ночью и утром уничтожили 11 БПЛА
В Смоленской области ночью и утром уничтожили 11 БПЛА - РИА Новости, 25.10.2025
В Смоленской области ночью и утром уничтожили 11 БПЛА
Дежурные силы ПВО за ночь и утренние часы уничтожили 11 беспилотников на территории Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры,... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T07:48:00+03:00
2025-10-25T07:48:00+03:00
2025-10-25T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
https://ria.ru/20251025/bespilotniki-2050527094.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области ночью и утром уничтожили 11 БПЛА
Силы ПВО уничтожили 11 БПЛА в Смоленской области