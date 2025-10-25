В Смоленской области ночью и утром уничтожили 11 БПЛА

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дежурные силы ПВО за ночь и утренние часы уничтожили 11 беспилотников на территории Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры, предварительно, нет, сообщил губернатор Василий Анохин.