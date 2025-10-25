Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области после атаки беспилотника загорелась подстанция ЛЭП
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:32 25.10.2025 (обновлено: 07:27 25.10.2025)
В Волгоградской области после атаки беспилотника загорелась подстанция ЛЭП
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, при падении обломков произошло возгорание на территории подстанции ЛЭП, оно потушено, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
новониколаевский район
светлоярский район
андрей бочаров
волгоградская область
новониколаевский район
светлоярский район
Новости
происшествия, волгоградская область, новониколаевский район, светлоярский район, андрей бочаров
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Волгоградская область, Новониколаевский район, Светлоярский район, Андрей Бочаров
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, при падении обломков произошло возгорание на территории подстанции ЛЭП, оно потушено, пострадавших нет, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"Силами ПВО министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации.
Кроме того, в Светлоярском районе повреждено частное жилое строение.
"Пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Специальная военная операция на Украине
 
 
