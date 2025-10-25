https://ria.ru/20251025/bespilotniki-2050526196.html
В Волгоградской области после атаки беспилотника загорелась подстанция ЛЭП
ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, при падении обломков произошло возгорание на территории подстанции ЛЭП, оно потушено, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
новониколаевский район
светлоярский район
андрей бочаров
волгоградская область
новониколаевский район
светлоярский район
В Волгоградской области после атаки БПЛА загорелась подстанция ЛЭП Балашовская