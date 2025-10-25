В Волгоградской области после атаки беспилотника загорелась подстанция ЛЭП

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА в Волгоградской области, при падении обломков произошло возгорание на территории подстанции ЛЭП, оно потушено, пострадавших нет, сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.