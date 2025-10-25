https://ria.ru/20251025/bespilotniki-2050524941.html
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 25.10.2025
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в разных районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T05:59:00+03:00
2025-10-25T05:59:00+03:00
2025-10-25T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
донецк
шолоховский район
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
https://ria.ru/20251025/bespilotnik-2050524598.html
ростовская область
донецк
шолоховский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, донецк, шолоховский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Донецк, Шолоховский район, Юрий Слюсарь
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА в шести районах Ростовской области