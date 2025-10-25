Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 15.00 мск до 20.00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ.

"Двадцать пятого октября текущего года в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.