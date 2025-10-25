https://ria.ru/20251025/bespilotnik-2050613477.html
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО в период с 15.00 мск до 20.00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T20:40:00+03:00
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
