Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 25.10.2025
20:40 25.10.2025
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО в период с 15.00 мск до 20.00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило РИА Новости, 25.10.2025
Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника

Над территорией Брянской области за 5 часов сбили два украинских БПЛА

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Средства ПВО в период с 15.00 мск до 20.00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать пятого октября текущего года в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Силы ПВО ночью сбили 121 украинский БПЛА
