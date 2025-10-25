https://ria.ru/20251025/bespilotnik-2050525978.html
ПВО ночью уничтожили беспилотник в Тульской области
ПВО ночью уничтожили беспилотник в Тульской области
Силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожили беспилотник в Тульской области
