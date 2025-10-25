https://ria.ru/20251025/bespilotnik-2050524598.html
Силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 25.10.2025
Силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T05:49:00+03:00
2025-10-25T05:49:00+03:00
2025-10-25T05:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965290322_0:185:3149:1956_1920x0_80_0_0_300f223c3c9b6a12715e9827522f95a5.jpg
https://ria.ru/20251025/opasnost-2050522325.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/09/1965290322_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_53f511f58732d8847751cd742409caca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву