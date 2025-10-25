https://ria.ru/20251025/bespilotnik-2050521339.html
ПВО уничтожила шестой за ночь беспилотник, летевший на Москву
ПВО уничтожила шестой за ночь беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 25.10.2025
ПВО уничтожила шестой за ночь беспилотник, летевший на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шестого за ночь беспилотника, летевшего на Москву.
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
москва
