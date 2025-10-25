https://ria.ru/20251025/bespilotnik-2050517195.html
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 25.10.2025
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Уничтожен ещё один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T03:18:00+03:00
2025-10-25T03:18:00+03:00
2025-10-25T03:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3cc3def1cfb6c895d9dc6f74dc3a0365.jpg
https://ria.ru/20251025/bespilotniki-2050516862.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255521_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_17fca6b19fda59dc1de24097cfb7f9f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин
Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву