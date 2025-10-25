Рейтинг@Mail.ru
В Австрии рассмотрят вопрос об экстрадиции экс-главы управления СБУ - РИА Новости, 25.10.2025
18:03 25.10.2025
В Австрии рассмотрят вопрос об экстрадиции экс-главы управления СБУ
В Австрии рассмотрят вопрос об экстрадиции экс-главы управления СБУ - РИА Новости, 25.10.2025
В Австрии рассмотрят вопрос об экстрадиции экс-главы управления СБУ
Суд в Австрии рассмотрит вопрос об экстрадиции на Украину объявленного в розыск экс-начальника главного управления внутренней безопасности службы безопасности... РИА Новости, 25.10.2025
в мире
австрия
украина
служба безопасности украины
австрия
украина
в мире, австрия, украина, служба безопасности украины
В мире, Австрия, Украина, Служба безопасности Украины
В Австрии рассмотрят вопрос об экстрадиции экс-главы управления СБУ

В Австрии суд рассмотрит вопрос об экстрадиции экс-главы управления СБУ Наумова

Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Флаг Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Суд в Австрии рассмотрит вопрос об экстрадиции на Украину объявленного в розыск экс-начальника главного управления внутренней безопасности службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова, сообщает в субботу украинское государственное бюро расследований, не указывая имя подозреваемого.
По данным украинского издания NV, речь идет о Наумове.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Испания экстрадирует за коррупцию украинца, занимавшего пост замглавы ЮНОПС
21 октября, 22:12
"Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ", - говорится в сообщении в Telegram-канале госбюро.
Бюро добавило, что следователи завершили досудебное расследование против экс-начальника по нескольким статьям уголовного кодекса. По данным следователей, после года заключения в Сербии за нарушение местного законодательства подозреваемый переехал в Австрию в октябре этого года.
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Адвокат рассказал, сколько займет новый процесс об экстрадиции Кузнецова
23 октября, 13:55
 
В миреАвстрияУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
