В Херсонской области около 100 тысяч человек остались без света
В Херсонской области около 100 тысяч человек остались без света
Около 100 тысяч жителей Херсонской области в 96 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, сообщил губернатор региона Владимир
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область
