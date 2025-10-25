Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области около 100 тысяч человек остались без света
14:54 25.10.2025
В Херсонской области около 100 тысяч человек остались без света
Около 100 тысяч жителей Херсонской области в 96 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, сообщил губернатор региона Владимир РИА Новости, 25.10.2025
60
происшествия, херсонская область , владимир сальдо
Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Около 100 тысяч жителей Херсонской области в 96 населенных пунктах остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Сегодня утром произошло аварийное отключение подстанции "Виноградово" по причине износа оборудования. Без света остались 96 населенных пунктов Скадовского, Голопристанского, Алешкинского и частично Каховского округов. Затронуто более 98 тысяч человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Все социально значимые объекты переведены на аварийные источники питания, аварию устраняют бригады "Херсонэнерго", отметил он.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Новошахтинске восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
24 октября, 17:06
 
ПроисшествияХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
