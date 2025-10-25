Рейтинг@Mail.ru
Священнослужители ААЦ сообщили, что их вызвали в СК Армении
19:05 25.10.2025
Священнослужители ААЦ сообщили, что их вызвали в СК Армении
Священнослужители ААЦ сообщили, что их вызвали в СК Армении
2025
Флаг Армении
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Свыше 20 священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви сообщили, что их в воскресенье утром вызвали в ереванское управления Следственного комитета Армении, тем не менее они намерены отслужить воскресную литургию.
"Мы, священнослужители, сообщаем, что сотрудники полиции вчера, 24 октября, в разное время, в том числе поздно вечером и ночью, передали нам копии уведомлений, выданные от имени старшего следователя ереванского следственного управления СК Назели Саркисян, в соответствии с которыми мы все должны явиться в следственный орган по одному и тому же уголовному делу в 9.00 (8.00 мск) воскресенья", - говорится в заявлении за подписью 21 священнослужителя.
Монастырь Эчмиадзин
Глава Форума армянских союзов Европы раскритиковал атаки на ААЦ
22 октября, 18:30
22 октября, 18:30
Там же отмечается. что в соответствии с конституцией Армении и законами страны Армянская апостольская Церковь имеет право проводить богослужения и обряды, а государство не имеет права вмешиваться во внутреннюю жизнь Церкви.
"Общеизвестно, что каждое воскресенье во всех действующих церквях служится Святая и Бессмертная Литургия. Каждый из нас утром 26 октября отслужит литургию в церквях Арагацотнской области, и в этот день мы не сможем явиться в следственный орган, потому что в противном случае мы нарушим наши духовные обязанности и оставим наших верующих без Святого Причастия", - отмечается в заявлении.
Кроме того, священнослужители, заявили, что желают явиться в СК в статусе свидетелей в сопровождении адвокатов, в то время как в выходной день обеспечить их присутствие невозможно.
"Мы не собираемся давать показания без адвокатов. Это уважительные причины, учитывая которые, мы призываем следственный орган пригласить нас на допрос в любой другой день, уведомив о допросе как минимум за два дня. В то же время мы выражаем нашу обеспокоенность поведением Следственного комитета, который пытается оставить целую область без Святой и Бессмертной Литургии", - говорится в заявлении.
Арам Асатрян
ААЦ лишила сана иерея Асатряна
21 октября, 14:34
Священников пригласили в Следственный комитет на фоне запланированной в воскресенье в той же епархии литургии, которую намерен отслужить в присутствии премьера Никола Пашиняна священник-расстрига Степан Асатрян.
Во вторник католикос всех армян Гарегин II лишил бывшего настоятеля монастыря Ованаванк Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он будет причислен к мирянам под именем Степан Асатрян. Ранее в пресс-канцелярии духовного центра ААЦ Первопрестольного Святого Эчмиадзина сообщили, что основанием для лишения священника духовного сана послужили доклад предводителя Арагацотнской епархии и заключение комиссии по награждениям и дисциплинарным вопросам.
Шестнадцатого октября суд в Ереване арестовал главу Арагацотнской епархии ААЦ епископа Мкртича Прошяна и духовного пастыря церкви Святого Георгия в Мугни Гарегина Арсеняна в рамках дела о принуждении к участию в митингах. При этом прозападная общественная организация "Объединение информированных граждан" призналась, что это она запустила процесс преследования священнослужителей, основываясь на заявлении настоятеля монастыря Ованаванк иерея Арама Асатряна в эфире общественного телевидения Армении о том, что якобы в 2021 году в ААЦ принуждали к участию в предвыборных митингах одной из политических сил.
Никол Пашинян
Иерарх ААЦ передал благословения Пашиняну на фоне арестов священников
17 октября, 00:35
17 октября, 00:35
 
