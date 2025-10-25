Священнослужители ААЦ сообщили, что их вызвали в СК Армении

ЕРЕВАН, 25 окт – РИА Новости. Свыше 20 священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви сообщили, что их в воскресенье утром вызвали в ереванское управления Следственного комитета Армении, тем не менее они намерены отслужить воскресную литургию.

"Мы, священнослужители, сообщаем, что сотрудники полиции вчера, 24 октября, в разное время, в том числе поздно вечером и ночью, передали нам копии уведомлений, выданные от имени старшего следователя ереванского следственного управления СК Назели Саркисян, в соответствии с которыми мы все должны явиться в следственный орган по одному и тому же уголовному делу в 9.00 (8.00 мск) воскресенья", - говорится в заявлении за подписью 21 священнослужителя.

Там же отмечается. что в соответствии с конституцией Армении и законами страны Армянская апостольская Церковь имеет право проводить богослужения и обряды, а государство не имеет права вмешиваться во внутреннюю жизнь Церкви.

"Общеизвестно, что каждое воскресенье во всех действующих церквях служится Святая и Бессмертная Литургия. Каждый из нас утром 26 октября отслужит литургию в церквях Арагацотнской области, и в этот день мы не сможем явиться в следственный орган, потому что в противном случае мы нарушим наши духовные обязанности и оставим наших верующих без Святого Причастия", - отмечается в заявлении.

Кроме того, священнослужители, заявили, что желают явиться в СК в статусе свидетелей в сопровождении адвокатов, в то время как в выходной день обеспечить их присутствие невозможно.

"Мы не собираемся давать показания без адвокатов. Это уважительные причины, учитывая которые, мы призываем следственный орган пригласить нас на допрос в любой другой день, уведомив о допросе как минимум за два дня. В то же время мы выражаем нашу обеспокоенность поведением Следственного комитета, который пытается оставить целую область без Святой и Бессмертной Литургии", - говорится в заявлении.

Священников пригласили в Следственный комитет на фоне запланированной в воскресенье в той же епархии литургии, которую намерен отслужить в присутствии премьера Никола Пашиняна священник-расстрига Степан Асатрян.

Во вторник католикос всех армян Гарегин II лишил бывшего настоятеля монастыря Ованаванк Арама Асатряна духовного сана за многочисленные нарушения и дискредитацию церкви, отныне он будет причислен к мирянам под именем Степан Асатрян. Ранее в пресс-канцелярии духовного центра ААЦ Первопрестольного Святого Эчмиадзина сообщили, что основанием для лишения священника духовного сана послужили доклад предводителя Арагацотнской епархии и заключение комиссии по награждениям и дисциплинарным вопросам.