25.10.2025
Смоленская область
Смоленская область
 
16:17 25.10.2025
Анохин посетил с рабочим визитом предприятие в Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "Рославльские тормозные системы", совместно с руководителем завода Азатом Таюповым они подвели... РИА Новости, 25.10.2025
смоленская область
василий анохин
промышленность
2025
василий анохин, промышленность
Смоленская область, Василий Анохин, Промышленность
Анохин посетил с рабочим визитом предприятие в Смоленской области

Губернатор Василий Анохин посетил предприятие "Рославльские тормозные системы"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "Рославльские тормозные системы", совместно с руководителем завода Азатом Таюповым они подвели итоги и обсудили планы дальнейшего развития.
Глава региона отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение с Государственным научным центром РФ "НАМИ" о масштабном обновлении предприятия.
"Новое соглашение предусматривает повышение производственного потенциала предприятия. На эти цели будет предоставлена субсидия от Министерства промышленности и торговли России в размере 2,5 миллиарда рублей", – написал в своем канале в мессенджере MAX Анохин.
Предприятие выпускает свыше 80 наименований и более 220 модификаций аппаратов пневматического тормозного привода для грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники. Производственные мощности включают десять основных цехов и участков, оснащенных современным оборудованием — всего 909 единиц.
Глава региона подчеркнул, что благодаря льготному займу Фонда развития промышленности в размере 234 миллионов рублей и федеральной субсидии на сумму 439 миллионов рублей в прошлом году удалось обновить производственные линии и кровлю основного корпуса площадью 20 тысяч квадратных метров. На заводе начали обновлять фасады и расширять номенклатуру продукции. На новом этапе модернизации пройдут проектно-изыскательские работы, косметический ремонт основного здания, модернизируют инженерные коммуникации, а также заменят критически изношенное оборудование.
"В результате реализации проекта высвободится более 30% производственных площадей, что создаст условия для размещения новых резидентов. Уже сегодня одна компания запустила работу, еще три рассматривают возможность организации производства. Также ведутся предварительные переговоры о сотрудничестве с партнерами из Сербии", – отметил Анохин.
Губернатор региона подчеркнул, что правительство области окажет всестороннюю поддержку в реализации инвестиционного проекта.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Анохин: На Смоленщине действуют более 100 инвестпроектов на 100 млрд рублей
15 октября, 18:20
 
Смоленская областьВасилий АнохинПромышленность
 
 
