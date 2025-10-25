Анохин посетил с рабочим визитом предприятие в Смоленской области

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин посетил предприятие "Рославльские тормозные системы", совместно с руководителем завода Азатом Таюповым они подвели итоги и обсудили планы дальнейшего развития.

Глава региона отметил, что на Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение с Государственным научным центром РФ "НАМИ" о масштабном обновлении предприятия.

"Новое соглашение предусматривает повышение производственного потенциала предприятия. На эти цели будет предоставлена субсидия от Министерства промышленности и торговли России в размере 2,5 миллиарда рублей", – написал в своем канале в мессенджере MAX Анохин.

Предприятие выпускает свыше 80 наименований и более 220 модификаций аппаратов пневматического тормозного привода для грузовых автомобилей, автобусов и прицепной техники. Производственные мощности включают десять основных цехов и участков, оснащенных современным оборудованием — всего 909 единиц.

Глава региона подчеркнул, что благодаря льготному займу Фонда развития промышленности в размере 234 миллионов рублей и федеральной субсидии на сумму 439 миллионов рублей в прошлом году удалось обновить производственные линии и кровлю основного корпуса площадью 20 тысяч квадратных метров. На заводе начали обновлять фасады и расширять номенклатуру продукции. На новом этапе модернизации пройдут проектно-изыскательские работы, косметический ремонт основного здания, модернизируют инженерные коммуникации, а также заменят критически изношенное оборудование.

"В результате реализации проекта высвободится более 30% производственных площадей, что создаст условия для размещения новых резидентов. Уже сегодня одна компания запустила работу, еще три рассматривают возможность организации производства. Также ведутся предварительные переговоры о сотрудничестве с партнерами из Сербии", – отметил Анохин.