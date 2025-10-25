Рейтинг@Mail.ru
В Анапе обустроили 20 километров вала для защиты от мазута
19:26 25.10.2025 (обновлено: 19:40 25.10.2025)
В Анапе обустроили 20 километров вала для защиты от мазута
В Анапе обустроили 20 километров вала для защиты от мазута
Двадцать километров вала для защиты от выбросов мазута обустроили в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 25.10.2025
В Анапе обустроили 20 километров вала для защиты от мазута

КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Двадцать километров вала для защиты от выбросов мазута обустроили в Анапе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"На побережье в Анапе обустроено уже 20 километров защитного вала. Защитный вал накрывают полипропиленовыми сетями, которые должны задержать небольшие фракции мазута, если их выбросит штормом... В работах задействованы специалисты МЧС России и "Кубань-СПАСа". Задействовано 35 единиц техники. Работы ведут круглосуточно. Сетью накрыли уже 10 километров сформированного защитного вала", - говорится в сообщении.
Спасатели отпустили в море дельфиненка, которого выбросило на берег в Анапе
22 октября, 10:59
Спасатели отпустили в море дельфиненка, которого выбросило на берег в Анапе
22 октября, 10:59
На заседании правительственной комиссии в пятницу глава МЧС Александр Куренков доложил, что 22 октября в акватории Черного моря были обнаружены дрейфующие пятна нефтепродуктов, сообщили в кабмине. В пятницу Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе. С ним прибыли руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
На побережье Анапы начали восстанавливать вал для защиты от возможных выбросов нефтепродуктов во время штормов в осенне-зимний период, сообщили в оперштабе 23 октября. В пятницу стало известно, что его начали восстанавливать и в Темрюкском районе. Об этом также сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По его информации, утром 24 октября фрагменты мазута вперемешку с водорослями зафиксировали в станице Благовещенской в районе пансионата "Малахит" и гостиницы "Жара". Также свежие выбросы были зафиксированы на Бугазской косе. Между селом Витязево и станицей Благовещенской наблюдаются отдельные вкрапления свежих капель мазута. В оперштабе добавили, что в акватории моря вблизи берега пятен нефтепродуктов не обнаружено. Выбросы размером в несколько сантиметров в диаметре также ликвидируют в Темрюкском районе - в поселке Веселовка в районе пляжа "Альбатрос".
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Суд взыскал компенсацию у владельца танкера "Волгонефть-239"
13 августа, 15:22
Суд взыскал компенсацию у владельца танкера "Волгонефть-239"
13 августа, 15:22
 
