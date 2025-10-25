Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опубликовал кадры с пленным ВСУ, которому грозила голодная смерть
14:05 25.10.2025
Кадыров опубликовал кадры с пленным ВСУ, которому грозила голодная смерть
ГРОЗНЫЙ, 25 окт - РИА Новости. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" взяли в плен пехотинца ВСУ для пополнения обменного фонда и спасли его в том числе от "голодной смерти", заявил глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале, опубликовав видео с пленным.
"Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством… Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз "новобранец" — Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец. Родом из Днепропетровска, теперь он временно сменил географию и род деятельности", – написал Кадыров.
По словам главы Чечни, пленный рассказал, что командиры его части рассредоточились по поселкам, оставив личный состав "решать вопросы самостоятельно".
"Ничего нового. Что же касается самого Суровых, судя по внешнему виду, с питанием, так же, как и со всем остальным, в армии укрорейха дела обстоят не очень. Можно сказать, что наши бойцы спасли бедолагу в том числе от голодной смерти. Петру повезло. Теперь у него будет нормальное питание, место, чтобы отдохнуть и переосмыслить все, что произошло. Многим везет меньше", – добавил Кадыров.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Кадыров рассказал об отправке из Чечни на СВО новой группы добровольцев
24 октября, 19:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурчалоевский районДнепропетровскРамзан КадыровВооруженные силы Украины
 
 
