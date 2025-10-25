Кадыров опубликовал кадры с пленным ВСУ, которому грозила голодная смерть

"Ничего нового. Что же касается самого Суровых, судя по внешнему виду, с питанием, так же, как и со всем остальным, в армии укрорейха дела обстоят не очень. Можно сказать, что наши бойцы спасли бедолагу в том числе от голодной смерти. Петру повезло. Теперь у него будет нормальное питание, место, чтобы отдохнуть и переосмыслить все, что произошло. Многим везет меньше", – добавил Кадыров.