Кадыров опубликовал кадры с пленным ВСУ, которому грозила голодная смерть
ГРОЗНЫЙ, 25 окт - РИА Новости.
Бойцы батальона "Запад-Ахмат" взяли в плен пехотинца ВСУ для пополнения обменного фонда и спасли его в том числе от "голодной смерти", заявил глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
, опубликовав видео с пленным.
"Очередное пополнение обменного фонда организовали бойцы батальона "Запад-Ахмат" Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району
ЧР под руководством… Рустама и Исмаила Агуевых. В этот раз "новобранец" — Суровых Петр, представитель 57-й бригады, пехотинец. Родом из Днепропетровска
, теперь он временно сменил географию и род деятельности", – написал Кадыров
.
По словам главы Чечни, пленный рассказал, что командиры его части рассредоточились по поселкам, оставив личный состав "решать вопросы самостоятельно".
"Ничего нового. Что же касается самого Суровых, судя по внешнему виду, с питанием, так же, как и со всем остальным, в армии укрорейха дела обстоят не очень. Можно сказать, что наши бойцы спасли бедолагу в том числе от голодной смерти. Петру повезло. Теперь у него будет нормальное питание, место, чтобы отдохнуть и переосмыслить все, что произошло. Многим везет меньше", – добавил Кадыров.