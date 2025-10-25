В Госдуме заявили, что запрет на аборты не решит демографический вопрос

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полный запрет на проведение абортов в частных и государственных медицинских клиниках не решит демографический вопрос, более правильным будет организовать проведение всех абортов в рамках государственной системы ОМС, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Полным запретом (Абортов. — Прим. Ред.) и в государственных, и в частных системах здравоохранения демографический вопрос не решить. Это доказано, показано всеми и опытом других стран. Поэтому никакого полного запрета не должно быть", — сказал Леонов

Парламентарий подчеркнул, что основная проблема в сфере абортов в частных медклиниках связана с недостатком контроля, что вызывает обоснованную критику. В частности, он отметил, что в таких учреждениях доабортное консультирование либо не проводится, либо носит формальный характер, что оказывает негативное влияние на весь процесс.

Также Леонов обратил внимание на то, что в отношении частных медклиник действует мораторий на внеплановые проверки. Из-за моратория невозможно проконтролировать, на каких сроках такие клиники делают аборты и каким образом организуют процесс, добавил он.

Как отметил глава комитета, еще одним поводом для критики является отсутствие обязанности у частных медклиник передавать сведения об абортах в государственную информационную систему, что, в свою очередь, не позволяет сформировать точную статистику: какие женщины обращаются за процедурой, в каком возрасте, по каким причинам, почему учреждения проводят те или иные мероприятия.

В связи с этим Леонов выступил с инициативой организовать проведение всех абортов в рамках системы ОМС, то есть за счет государства, что позволит контролировать весь процесс.