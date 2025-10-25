Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC - РИА Новости, 25.10.2025
15:25 25.10.2025
Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC
Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC - РИА Новости, 25.10.2025
Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, назовет в честь самого себя бальный зал, который планируют возвести на месте Восточного крыла Белого дома, сообщил... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T15:25:00+03:00
2025-10-25T15:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
сша
2025
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC

ABC: Трамп планирует назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, назовет в честь самого себя бальный зал, который планируют возвести на месте Восточного крыла Белого дома, сообщил телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации американского лидера.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта. Ранее он заявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Белый дом назвал строительство бального зала главным приоритетом Трампа
23 октября, 22:46
"Президент Трамп, скорее всего, назовет свой новый бальный зал Белого дома стоимостью в 300 миллионов долларов в честь самого себя. Чиновники уже называют его "Бальным залом президента Дональда Трампа". Скорее всего, это название закрепится", - говорится в сообщении канала.
Чиновник Белого дома сказал телеканалу, что на проект зала собрали 350 миллионов долларов, в то время как строительство обойдется в 300 миллионов. Он не стал отвечать на вопрос, что планируется сделать с оставшейся суммой, добавил канал.
Согласно официальным данным, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал
3 августа, 02:50
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
