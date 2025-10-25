Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, скорее всего, назовет в честь самого себя бальный зал, который планируют возвести на месте Восточного крыла Белого дома, сообщил телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации американского лидера.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации своего проекта. Ранее он заявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.
"Президент Трамп, скорее всего, назовет свой новый бальный зал Белого дома стоимостью в 300 миллионов долларов в честь самого себя. Чиновники уже называют его "Бальным залом президента Дональда Трампа". Скорее всего, это название закрепится", - говорится в сообщении канала.
Чиновник Белого дома сказал телеканалу, что на проект зала собрали 350 миллионов долларов, в то время как строительство обойдется в 300 миллионов. Он не стал отвечать на вопрос, что планируется сделать с оставшейся суммой, добавил канал.
Согласно официальным данным, Восточное крыло было построено в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.