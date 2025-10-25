Трамп хочет назвать бальный зал Белого дома в честь самого себя, пишет ABC

"Президент Трамп, скорее всего, назовет свой новый бальный зал Белого дома стоимостью в 300 миллионов долларов в честь самого себя. Чиновники уже называют его "Бальным залом президента Дональда Трампа". Скорее всего, это название закрепится", - говорится в сообщении канала.

Чиновник Белого дома сказал телеканалу, что на проект зала собрали 350 миллионов долларов, в то время как строительство обойдется в 300 миллионов. Он не стал отвечать на вопрос, что планируется сделать с оставшейся суммой, добавил канал.