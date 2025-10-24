https://ria.ru/20251024/zvonki-2050261497.html
Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным
Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным - РИА Новости, 24.10.2025
Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным
Замгубернатора Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый во взяточничестве, просит следствие разрешить ему звонки и свидания с родственниками, сообщил РИА... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T07:48:00+03:00
2025-10-24T07:48:00+03:00
2025-10-24T07:49:00+03:00
Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замгубернатора Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый во взяточничестве, просит следствие разрешить ему звонки и свидания с родственниками, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Он подал несколько ходатайств следователю с просьбой разрешить ему свидания и звонки родственникам, но пока не получил на них ответа", - сказал собеседник агентства.
По данным СК РФ
, Алексеев и глава представительства региона в Москве
Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.