Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным
07:48 24.10.2025 (обновлено: 07:49 24.10.2025)
Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным
Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным - РИА Новости, 24.10.2025
Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным
Замгубернатора Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый во взяточничестве, просит следствие разрешить ему звонки и свидания с родственниками, сообщил РИА... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия, вологодская область, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Вологодская область, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным

Замгубернатора Вологодской области Алексеев попросил СК разрешить звонки родным

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель губернатора Вологодской области Денис Алексеев в Басманном районном суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замгубернатора Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый во взяточничестве, просит следствие разрешить ему звонки и свидания с родственниками, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Он подал несколько ходатайств следователю с просьбой разрешить ему свидания и звонки родственникам, но пока не получил на них ответа", - сказал собеседник агентства.
По данным СК РФ, Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.
Басманный суд Москвы арестовал обоих в конце февраля, им вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Суд арестовал имущество замгубернатора Вологодской области
Вчера, 05:10
 
ПроисшествияВологодская областьРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
