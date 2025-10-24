Замглавы Вологодской области попросил следователей разрешить звонки родным

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Замгубернатора Вологодской области Денис Алексеев, обвиняемый во взяточничестве, просит следствие разрешить ему звонки и свидания с родственниками, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Он подал несколько ходатайств следователю с просьбой разрешить ему свидания и звонки родственникам, но пока не получил на них ответа", - сказал собеседник агентства.

По данным СК РФ , Алексеев и глава представительства региона в Москве Кирилл Бочаров в 2024 и 2025 годах требовали взятку в размере 100 миллионов рублей от представителя коммерческой организации, которая реализует инвестиционный проект по освоению лесов. За незаконное вознаграждение чиновники обещали решить вопрос о восстановлении для этой организации аренды лесного участка, договор по которой был в одностороннем порядке прекращен региональным министерством. Представитель компании обратился в правоохранительные органы.