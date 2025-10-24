В Копейске возложили цветы в День памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и последующим пожаром на одном из предприятий

В Копейске возложили цветы в День памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и последующим пожаром на одном из предприятий

Жители Копейска возложили цветы к памятнику после взрыва на предприятии

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Сотрудники администрации Копейского городского округа Челябинской области, школьники, местные жители возложили цветы к памятнику-танку в парке Победы в пятницу, объявленную Днем памяти и скорби после взрыва на местном предприятии, где погибли 12 человек, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Глава региона Алексей Текслер объявил 24 октября Днем памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и пожаром на предприятии Копейского городского округа, где погибли 12 человек, местонахождение 10 сотрудников уточняется.

"Глава города Светлана Логанова, представители администрации, учащиеся и работники предприятий и социальных учреждений города, а также неравнодушные жители городского округа рано утром возложили цветы к памятнику-танку в Парке Победы в память о погибших гражданах во время аварии", - говорится в сообщении.

Место возложения цветов было выбрано не случайно: в мае 2025 года именно коллектив завода, на котором произошла трагедия, подарил городу танк, установленный у входной зоны парка отдыха, отмечают власти.

По словам Логановой, погибшие граждане работали на благо Родины, семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка.

"Наша сила заключается в том, что в сложные моменты мы объединяемся. Мы будем помнить этот трагический день. Благодарим всех, кто пришел почтить память наших земляков", - цитирует пресс-служба слова Логановой.