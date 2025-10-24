https://ria.ru/20251024/zhiteli-2050278725.html
Жители Копейска возложили цветы к памятнику после взрыва на предприятии
Жители Копейска возложили цветы к памятнику после взрыва на предприятии - РИА Новости, 24.10.2025
Жители Копейска возложили цветы к памятнику после взрыва на предприятии
Сотрудники администрации Копейского городского округа Челябинской области, школьники, местные жители возложили цветы к памятнику-танку в парке Победы в пятницу
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Сотрудники администрации Копейского городского округа Челябинской области, школьники, местные жители возложили цветы к памятнику-танку в парке Победы в пятницу, объявленную Днем памяти и скорби после взрыва на местном предприятии, где погибли 12 человек, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Глава региона Алексей Текслер объявил 24 октября Днем памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и пожаром на предприятии Копейского городского округа, где погибли 12 человек, местонахождение 10 сотрудников уточняется.
"Глава города Светлана Логанова, представители администрации, учащиеся и работники предприятий и социальных учреждений города, а также неравнодушные жители городского округа рано утром возложили цветы к памятнику-танку в Парке Победы в память о погибших гражданах во время аварии", - говорится в сообщении.
Место возложения цветов было выбрано не случайно: в мае 2025 года именно коллектив завода, на котором произошла трагедия, подарил городу танк, установленный у входной зоны парка отдыха, отмечают власти.
По словам Логановой, погибшие граждане работали на благо Родины, семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка.
"Наша сила заключается в том, что в сложные моменты мы объединяемся. Мы будем помнить этот трагический день. Благодарим всех, кто пришел почтить память наших земляков", - цитирует пресс-служба слова Логановой.
В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.