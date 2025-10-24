Рейтинг@Mail.ru
09:56 24.10.2025 (обновлено: 09:57 24.10.2025)
Жители Копейска возложили цветы к памятнику после взрыва на предприятии
Сотрудники администрации Копейского городского округа Челябинской области, школьники, местные жители возложили цветы к памятнику-танку в парке Победы в пятницу, РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
челябинская область
россия
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, челябинская область, россия, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Россия, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ)
ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт – РИА Новости. Сотрудники администрации Копейского городского округа Челябинской области, школьники, местные жители возложили цветы к памятнику-танку в парке Победы в пятницу, объявленную Днем памяти и скорби после взрыва на местном предприятии, где погибли 12 человек, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Глава региона Алексей Текслер объявил 24 октября Днем памяти и скорби в связи с произошедшим взрывом и пожаром на предприятии Копейского городского округа, где погибли 12 человек, местонахождение 10 сотрудников уточняется.
Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Копейске
23 октября, 20:44
"Глава города Светлана Логанова, представители администрации, учащиеся и работники предприятий и социальных учреждений города, а также неравнодушные жители городского округа рано утром возложили цветы к памятнику-танку в Парке Победы в память о погибших гражданах во время аварии", - говорится в сообщении.
Место возложения цветов было выбрано не случайно: в мае 2025 года именно коллектив завода, на котором произошла трагедия, подарил городу танк, установленный у входной зоны парка отдыха, отмечают власти.
По словам Логановой, погибшие граждане работали на благо Родины, семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка.
"Наша сила заключается в том, что в сложные моменты мы объединяемся. Мы будем помнить этот трагический день. Благодарим всех, кто пришел почтить память наших земляков", - цитирует пресс-служба слова Логановой.
В Копейском городском округе введен режим муниципальной чрезвычайной ситуации. По данному факту СК России возбудил уголовное дело.
Дело о взрыве в Копейске передадут в центральный аппарат СК
Вчера, 00:49
 
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияАлексей ТекслерСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
