"Костюмированный парад". Журналист высмеял визит Зеленского в Британию
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III в Лондоне больше похожа на шутку, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 24.10.2025
