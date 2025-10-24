"Костюмированный парад". Журналист высмеял визит Зеленского в Британию

Рейтинг@Mail.ru
19:09 24.10.2025
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III в Лондоне больше похожа на шутку, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
в мире, лондон, великобритания, украина, владимир зеленский, карл iii, чей боуз
В мире, Лондон, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Карл III, Чей Боуз
Боуз назвал встречу Зеленского и Карла III в Британии костюмированным парадом

© Getty Images / PoolВладимир Зеленский и король Карл III в Виндзорском замке. 24 октября 2025
Владимир Зеленский и король Карл III в Виндзорском замке. 24 октября 2025
© Getty Images / Pool
Владимир Зеленский и король Карл III в Виндзорском замке. 24 октября 2025
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III в Лондоне больше похожа на шутку, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба зависят от подачек налогоплательщиков. Оба следуют чужому сценарию. Им обоим плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни", — заявил он.
Владимир Зеленский прибыл в Великобританию на встречу с королем Карлом III. Прием состоялся в Виндзорском замке перед встречей Зеленского с премьер-министром Киром Стармером.
Очередной саммит так называемой "коалиции желающих" пройдет в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Во время него Стармер призовет к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву
После прошлой встречи Владимира Зеленского с королем Карлом III в июне британский политик Джордж Гэллоуэй усомнился в его порядочности и выразил надежду на то, что в Виндзорском замке "пересчитали ложки".
