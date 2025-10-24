Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе
06:24 24.10.2025 (обновлено: 13:17 24.10.2025)
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе - РИА Новости, 24.10.2025
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе
Владимир Зеленский решил попиариться, заявив, что он сорвал встречу президентов России и США в Будапеште, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 24.10.2025
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе

Журналист Боуз: Зеленский решил попиариться на срыве встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский решил попиариться, заявив, что он сорвал встречу президентов России и США в Будапеште, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Киевский диктатор утверждает, что сорвал встречу президентов Трампа и Путина. Это, конечно, полная ложь, он тут ни при чем. Но правда никогда не останавливала этого типа на каблуках от представления на публику", — считает Боуз.

Накануне Зеленский заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что отмена саммита в Будапеште якобы стала результатом его встречи с европейскими партнерами.
При этом официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Вашингтон не отказывается от планов провести встречу президентов.
Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что организовать саммит будет непросто, но у российской стороны рабочее настроение. О подготовке к встрече и готовности ее принять сообщала также венгерская сторона.
