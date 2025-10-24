https://ria.ru/20251024/zelenskiy-2050254472.html
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе - РИА Новости, 24.10.2025
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе
Владимир Зеленский решил попиариться, заявив, что он сорвал встречу президентов России и США в Будапеште, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 24.10.2025
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе
