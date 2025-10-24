Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером - РИА Новости, 24.10.2025
03:54 24.10.2025 (обновлено: 05:15 24.10.2025)
В конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером
В конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером
В конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером

Конгрессвумен Луна: Зеленский является ужасным лидером

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский является ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта на Украине, уверена член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
"Я думаю, он не хочет терпеть поражение и поэтому рассматривает мир как поражение. Но я считаю, что это ужасное лидерство, потому что нужно смотреть правде в глаза", - сообщила она в подкасте журналисту Патрику Бет-Дэвиду на Youtube.
Луна также заявила, что Зеленский не делает правильных вещей для своего народа и не проводит выборов на Украине.
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп ищет способы надавить на Зеленского, заявил Уитакер
Вчера, 01:44
 
