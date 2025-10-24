https://ria.ru/20251024/zelenskiy-2050247844.html
В конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером
Владимир Зеленский является ужасным лидером, который считает поражением перспективу завершения конфликта на Украине, уверена член палаты представителей США от... РИА Новости, 24.10.2025
В конгрессе США назвали Зеленского ужасным лидером
Конгрессвумен Луна: Зеленский является ужасным лидером