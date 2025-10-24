Рейтинг@Mail.ru
Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами, пишут СМИ
14:03 24.10.2025 (обновлено: 16:01 24.10.2025)
Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами, пишут СМИ
Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами, пишут СМИ
Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами, пишут СМИ
Владимир Зеленский попросил канцлера ФРГ Фридриха Мерца об особой помощи, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника. РИА Новости, 24.10.2025
в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, фридрих мерц, сергей лавров, politico, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, Politico, НАТО
Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами, пишут СМИ

Politico: Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами о военной помощи

© AP Photo / Andrew KravchenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский попросил канцлера ФРГ Фридриха Мерца об особой помощи, сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.
"Мерц провел встречу с Зеленским, посвященную ситуации в Вашингтоне и американским планам, которые сейчас находятся на рассмотрении. <...> Зеленский обратился к канцлеру с "особыми просьбами" о помощи Украине с ее оборонным потенциалом", — говорится в материале.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп встретился с главой киевского режима в Белом доме. По данным CNN, он предупредил, что Украина не получит дальнобойные ракеты Tomahawk. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, а американский лидер проявил жесткость. Один из источников заявил, что встреча "прошла плохо". Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за пределами территории Белого дома.
Накануне их встречи состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным, во время которого они обсудили ситуацию вокруг Украины.
Москва считает, что поставки оружия Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной помощью ВСУ могут стать законной целью для российских бойцов.
