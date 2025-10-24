Рейтинг@Mail.ru
Захарова сравнила пропаганду в Западной Европе с нацистской и фашисткой - РИА Новости, 24.10.2025
14:11 24.10.2025
Захарова сравнила пропаганду в Западной Европе с нацистской и фашисткой
Захарова сравнила пропаганду в Западной Европе с нацистской и фашисткой - РИА Новости, 24.10.2025
Захарова сравнила пропаганду в Западной Европе с нацистской и фашисткой
Жители Западной Европы подвергаются мистификации и обману, связанному с якобы опасностью от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.10.2025
в мире
россия
западная европа
украина
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
западная европа
украина
в мире, россия, западная европа, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Западная Европа, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова сравнила пропаганду в Западной Европе с нацистской и фашисткой

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жители Западной Европы подвергаются мистификации и обману, связанному с якобы опасностью от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"То, что происходит сейчас с жителями стран Западной Европы, Европейского союза - это колоссальная мистификация, это жесточайший обман… Пытаются их убедить, что необходимо готовиться к войне, потому что на них нападут", - заявила Захарова на презентации книги итальянского журналиста Элизео Бертолази "Конфликт на Украине: взгляд из Италии".
В качестве примера она привела нидерландскую газету, где сообщалось, что в этой стране готовится закон о необходимости изъятия земельных участков под нужды милитаризации.
"Объясняя им, что вот-вот якобы Россия нападет. Даже не задавая себе вопрос, а где та граница, физически где она прилегает между Нидерландами и Россией. Ее же нет. Тогда кто, с какой стороны нападет? На под этими мифами у жителей этой страны уже готовятся изымать землю", - заявила Захарова.
Она сравнила действие этой пропаганды с нацистской и фашисткой пропагандой 1930-х годов.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
Вчера, 12:02
 
В миреРоссияЗападная ЕвропаУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
