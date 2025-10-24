МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Жители Западной Европы подвергаются мистификации и обману, связанному с якобы опасностью от России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве примера она привела нидерландскую газету, где сообщалось, что в этой стране готовится закон о необходимости изъятия земельных участков под нужды милитаризации.