В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части потолка в школе № 14 города Балей в Забайкальском крае, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.

В соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, как на нескольких партах и на полу валяются куски штукатурки, с потолка свешивается крепление, на месте одного фрагмента зияет дыра. В классе находятся несколько человек. Прокуратура Забайкалья сообщила, что в одном из классов школы №14 обрушилась часть потолка после ремонта, организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства при проведении ремонта в школе, обеспечение безопасности образовательного процесса.

"По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело по... ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК.

В свою очередь губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил обследовать все помещения школы, уточнив, что частичное обрушение произошло в четверг, 23 октября.

"На момент происшествия в кабинете было восемь детей. Учитель вовремя отреагировала и оперативно вывела школьников. Никто не пострадал", - написал глава региона в своём Тelegram-канале, добавив, что площадь обрушения составила 24 квадратных метра.