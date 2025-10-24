https://ria.ru/20251024/zabajkale-2050294689.html
В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе
В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 24.10.2025
В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части потолка в школе № 14 города Балей в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:18:00+03:00
2025-10-24T11:18:00+03:00
2025-10-24T11:18:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
балей
александр осипов
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20250307/primore-2003529520.html
https://ria.ru/20250414/kuzbass-2011156735.html
россия
забайкальский край
балей
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, забайкальский край, балей, александр осипов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Балей, Александр Осипов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе
СК возбудил дело после обрушения потолка в школе в Забайкалье
ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части потолка в школе № 14 города Балей в Забайкальском крае, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
В соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, как на нескольких партах и на полу валяются куски штукатурки, с потолка свешивается крепление, на месте одного фрагмента зияет дыра. В классе находятся несколько человек. Прокуратура Забайкалья сообщила, что в одном из классов школы №14 обрушилась часть потолка после ремонта, организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства при проведении ремонта в школе, обеспечение безопасности образовательного процесса.
"По данному факту руководитель следственного управления СК России
по Забайкальскому краю
Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело по... ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК.
В свою очередь губернатор Забайкалья Александр Осипов
поручил обследовать все помещения школы, уточнив, что частичное обрушение произошло в четверг, 23 октября.
"На момент происшествия в кабинете было восемь детей. Учитель вовремя отреагировала и оперативно вывела школьников. Никто не пострадал", - написал глава региона в своём Тelegram-канале, добавив, что площадь обрушения составила 24 квадратных метра.
"Сейчас доступ в кабинет ограничен. Два года назад здесь провели капитальный ремонт, и гарантийный срок действует до 2026 года. Подрядчик уже работает на месте", - отметил Осипов.