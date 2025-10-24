Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 24.10.2025
11:18 24.10.2025
В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе
В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе - РИА Новости, 24.10.2025
В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части потолка в школе № 14 города Балей в... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
россия
забайкальский край
балей
александр осипов
следственный комитет россии (ск рф)
В Забайкалье возбудили дело после обрушения потолка в школе

СК возбудил дело после обрушения потолка в школе в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения части потолка в школе № 14 города Балей в Забайкальском крае, сообщило в своём Тelegram-канале СУСК России по региону.
В соцсетях распространилось видео инцидента: на кадрах видно, как на нескольких партах и на полу валяются куски штукатурки, с потолка свешивается крепление, на месте одного фрагмента зияет дыра. В классе находятся несколько человек. Прокуратура Забайкалья сообщила, что в одном из классов школы №14 обрушилась часть потолка после ремонта, организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований законодательства при проведении ремонта в школе, обеспечение безопасности образовательного процесса.
"По данному факту руководитель следственного управления СК России по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил возбудить уголовное дело по... ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СУСК.
В свою очередь губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил обследовать все помещения школы, уточнив, что частичное обрушение произошло в четверг, 23 октября.
"На момент происшествия в кабинете было восемь детей. Учитель вовремя отреагировала и оперативно вывела школьников. Никто не пострадал", - написал глава региона в своём Тelegram-канале, добавив, что площадь обрушения составила 24 квадратных метра.
"Сейчас доступ в кабинет ограничен. Два года назад здесь провели капитальный ремонт, и гарантийный срок действует до 2026 года. Подрядчик уже работает на месте", - отметил Осипов.
