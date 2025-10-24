В Черниговской области поражено промышленное предприятие

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Промышленное предприятие поражено взрывами в Черниговской области в северной части Украины, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По его данным, за прошедшие сутки в регионе прогремели более двадцати взрывов.