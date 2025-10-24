В Черниговской области поражено промышленное предприятие

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Промышленное предприятие поражено взрывами в Черниговской области в северной части Украины, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По его данным, за прошедшие сутки в регионе прогремели более двадцати взрывов.
"Атаковали промышленное предприятие в Черниговском районе. На месте прилета возник пожар - пожарные уже ликвидировали возгорание. Взрывы, которые вчера слышали в Чернигове, – это прилет на окраине города в промышленной зоне", - написал Чаус в своем Telegram-канале.
Он отметил "очень сложную" ситуацию со светом в некоторых общинах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
