Число пострадавших при взрыве в Красногорске выросло до двух
Число пострадавших при взрыве в ЖК "Изумрудные холмы" в подмосковном Красногорске увеличилось до двух, возгорание ликвидировано, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.10.2025
происшествия
красногорск
красногорск
Новости
Число пострадавших при взрыве в доме Красногорске выросло до двух