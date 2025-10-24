https://ria.ru/20251024/vzryv-2050253141.html
В многоэтажке в Красногорске прогремел взрыв
Один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве в доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T06:01:00+03:00
2025-10-24T06:01:00+03:00
2025-10-24T06:20:00+03:00
происшествия
красногорск
красногорск
происшествия, красногорск
При взрыве в доме Красногорске пострадал человек
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Один человек пострадал, по предварительным данным, при взрыве в доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Предварительно, один пострадавший, взрослый", — сказал собеседник агентства.
Позднее в экстренных службах уточнили, что взрыв прогремел в ЖК "Изумрудные холмы", число пострадавших выросло до двух.
Причина случившегося устанавливается.